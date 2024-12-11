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Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı

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Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesine Türkiye'den Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş dahil oldu. Ebrar Karakurt, 4,2 milyon dolarlık servetiyle listeye 13. sıradan girerken, Zehra Güneş ise 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen iki ismi Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesine girdi.

Listeye giren Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in servetleri dudak uçuklattı. Ebrar Karakurt listeye 4,2 milyon dolarla 13. sırada girerken Zehra Güneş de 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.

Listenin tamamı şöyle:

  • 1) SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar
  • 2) JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar
  • 3) GABRIELA GUIMARAES (Brezilya) 8,8 milyon dolar
  • 4) THAISA DAHER (Brezilya) 7,7 milyon dolar
  • 5) PAOLA EGONU (İtalya) 7,3 milyon dolar
  • 6) YULIYA GERASYMOVA (Ukrayna) 7 milyon dolar
  • 7) FABI CLAUDINO (Brezilya) 6,9 milyon dolar
  • 8) KIM YEON KOUNG (Güney Kore) 6,7 milyon dolar
  • 9) BRENDA CASTILLO (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar
  • 10) SAMANTHA BRICIO (Meksika) 4,7 milyon dolar
  • 11) SABINA ALTYNBEKOVA (Kazakistan) 4,7 milyon dolar
  • 12) NATALIYA GONCHAROVA (Rusya) 4,4 milyon dolar
  • 13) EBRAR KARAKURT 4,2 milyon dolar
  • 14) ZEHRA GÜNEŞ 4 milyon dolar
  • 15) JORDAN LARSON (Amerika) 3,7 milyon dolar
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

bunlar ne işe yarıyor?

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Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıİzmarit:

Bence Sporcuların maaşları düşürülmeli. inanılmaz aykırı rakamlar alıyorlar 3kuruş vergi vermeye geldimi hepsinin dili çözülüyor. Hükümete sallıyor.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıYasemin Mermerci:

Bildiğiniz bi Uçuk kremi varmı ??

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Kısrak gibi. Hak ediyorlar o maaşları.

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıHakan:

demekki bende 17 numarayim

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Tüm bu paraları ödeyen devletin kasasından çıkıyor. Sırf 2 top hoplatsınlar diye vergilerimizin çoğu demekki bu tür sporculara gidiyormuş

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