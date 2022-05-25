Ebrar Karakurt "Hazır mısınız?" diyerek açıkladı! Ayakkabı numarasını duyanlar kulaklarına inanamadı - Haberler

Youtube'da "Noluyo Ya" kanalına konuk olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Ceyda Kasabalı ile Fırat Albayram'ın sorularını yanıtladı. Oldukça renkli anların yaşandığı programa Ebrar Karakurt'un ayakkabı numarasını açıkladığı an damga vurdu.

"HAZIR MISINIZ?"

Ebrar Karakurt programda Ceyda Kasabalı'nın "Ayak numaran kaç?" sorusuna "Hazır mısınız? 47 numara" diyerek herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Karakurt'un bu cevabı üzerine Fırat Albayram, "Benim daha büyük, 48!" diyerek espri yaptı.