EA Sports, Premier Lig ile ortaklık anlaşması imzaladı

EA Sports, Premier Lig ile ortaklık anlaşması yaparak FC 24 oyun serisini geliştirmeye devam edecek. Anlaşma sayesinde Premier Lig'deki tüm kulüpler, oyuncular, stadyumlar ve formalar orijinal haliyle oyun içinde yer alacak.

Futbol oyun dünyasında klasikleşen PES ve FIFA çekişmesi artık tarih oldu. Şirketler, yeni bir sayfa açarak oyunlarını geliştirmeye devam ediyor. Ea Sports, FC 24 ile rekabette ilk sırayı almak için kolları sıvadı. Şirket, futbolun en büyük ligiyle önemli bir anlaşma imzaladı.

Ea Sports, Premier Lig ile ortaklığını duyurdu

Ea Sports ve FIFA arasındaki ortaklığının 2022'de sona ermesinden ardından oyunu seven birçok kişide lisans endişesi baş gösterdi. Ancak şirket, bu konuda sağlam adımlar attı. Ea Sports, Premier Lig ile ortaklığını genişlettiği bir duyuru yayınladı.

Bundan böyle Premier lig, FC oyun serisinin meşalesini taşıyacak. Öyle ki anlaşmayla birlikte Premier Lig'de yer alan tüm kulüp, oyuncu, menajer, stadyum, forma ve daha fazlası oyun da orijinal haliyle yer alacak. Böylece temsili isimler görmeyeceğiz.

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Bilindiği üzere FIFA harici oyunlarda orijinal isim sorunu çok fazlaydı. Öyle ki böyle durumlarda oyuncu, takım isimleri isimleri orijinal haliyle bulunmaz, formaları da temsili bir tasarımla simgelenir Hal böyle olunca da oyun zevkinde de düşüş meydana geliyor. Ea Sports, bu durumu yaşatmamak için elinden geleni yapıyor.

Öte yandan EA'in FIFA 23'ten sonraki ilk futbol oyunu olan EA Sports FC 24, ön siparişe açıldı. Bir dizi bonusla birlikte paylaşılan ön sipariş fiyatları da belli oldu. Ön siparişler PlayStation, Xbox ve Windows için yapılabilecek. Oyun ise 29 Eylül'de çıkış yapacak.

EA Sports FC 24 ön sipariş fiyatları şu şekilde listelendi:

PlayStation ve Xbox

Standart Edition 1399 TL

Ultimate Edition 1999 TL

Windows (Steam ve Epic Games Store)

Standart Edition 1199 TL

Ultimate Edition 1699 TL