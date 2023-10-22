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E.Y. Sivaspor ile Kasımpaşa arasındaki maç golsüz beraberlikle sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında E.Y. Sivaspor, Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.