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Dzeko'nun minik kızının babasının yarasına attığı bakış maçın önüne geçti

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Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği maçta Edin Dzeko ve Ousseynou Ba arasında yaşanan tartışma sonucu Ba, Dzeko'ya kafa attı ve kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ancak maçın en dikkat çeken anı, Dzeko'nun minik kızının maç sonrası babasının yarasına attığı bakış oldu.

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i konuk ettiği maçta Edin Dzeko ile yaşadığı tartışma sonrası rakibine kafa atan Ba, VAR uyarısının ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

42. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Başakşehir 10 kişi kaldı.

DZEKO'NUN KAŞI AÇILDI

Bu gerginliğin ardından Boşnak golcünün kaşı açıldı. Tecrübeli forvetin tedavisi kısa süre içerisinde yapıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti. Mücadeleye damga vuran an ise Dzeko'nun minik kızının maçtan sonra babasının yarasına attığı bakış oldu.

İşte o bakış;

Dzeko'nun minik kızının babasının yarasına attığı bakış maçın önüne geçti

Dzeko'nun minik kızının babasının yarasına attığı bakış maçın önüne geçti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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