Düzcespor Sebat Gençlikspor maçı sonrası saha karıştı
TFF 3. Lig'in 23. haftasında Düzcespor'un 1-0 galip geldiği maçın ardından oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.
TFF 3. Lig'in 23. haftasında oynanan Düzcespor-Sebat Gençlikspor maçının ardından olaylar çıktı.
TFF 3. Lig'in 23. haftasında Düzcespor, sahasında Sebat Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Düzcespor sahadan 1-0 galip ayrılırken maç sonunda oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin araya girmesi olaylar büyümeden önlenirken, Sebat Gençlikspor futbolcuları stattan geniş güvenlik önlemleri ile ayrıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı