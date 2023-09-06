Düzceli sporcuya Gençlik ve Spor Müdürü'nden ödül

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1.Etap müsabakaları sonunda üçüncü olan Düzceli sporcusu Emrullah Başeğmez, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. İsa Yazıcı, başarılı sporcuya hediye takdim etti.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1.Etap müsabakaları sonunda üçüncü olan Düzceli sporcusu Emrullah Başeğmez, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Ankara Gölbaşı Bilardo Federasyonu Tesisinde düzenlenen ve 774 sporcunun katıldığı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası birinci etap müsabakaları sonunda üçüncü olan Düzceli sporcusu Emrullah Başeğmez, İsa Yazıcı'yı ile bir araya geldi. Yazıcı, başarılı sporcuya hediye takdim etti. - DÜZCE