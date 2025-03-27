Düzceli Sporcular Taekwondo Türkiye Birinciliğinde 4 Madalya Kazandı

DÜZCE(İHA) – Niğde'de gerçekleştirilen gençler okul sporları taekwondo Türkiye birinciliği Düzceli sporcular 4 madalya kazandı.

Niğde'de yapılan Gençler Okul Sporları Taekwondo Türkiye Birinciliğine Düzce'den katılan sporcular 4 madalya kazandı. Şampiyonaya katılan Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Nur Yılmaz Türkiye Şampiyonu, Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Utku Kap Türkiye ikincisi, Spor Lisesi öğrencisi Orkun Kap Türkiye ikincisi, Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Boran Gökçe Türkiye üçüncüsü olarak 1 altın 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Düzce'ye kazandırdı.

ISF Dünya Şampiyonu olan Damla Nur Yılmaz Gençler Okul Sporları Taekwondo Türkiye Birinciliğinde elde etmiş olduğu bu birincilik ile 3 kez üst üste Türkiye Şampiyonu olarak kürsüye ambargo koydu. - DÜZCE