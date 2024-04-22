Düzceli Sporcular Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 5 Madalya Kazandı

Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 5 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar(Erkek-Kız) Halter Türkiye birinciliği Müsabakaları Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda gerçekleşti. 17-20 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen müsabakalar 4 gün sürdü. Şampiyonada Düzce'yi temsil eden 40 kiloda Ecmel Cebeci Türkiye Şampiyonu, 49 kiloda Tuğba Kıvıkoğlu Türkiye Şampiyonu, Cemre Topçu Türkiye Şampiyonu, 89 kiloda Yağız Yıldırgan Türkiye Üçüncüsü ve 45 kiloda Emirhan İnce Türkiye oldu. - DÜZCE