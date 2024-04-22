Üye Girişi
Haberler

Düzceli Sporcular Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 5 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzceli sporcular, Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı. Şampiyonada Ecmel Cebeci, Tuğba Kıvıkoğlu, Cemre Topçu, Yağız Yıldırgan ve Emirhan İnce başarılı performanslarıyla Türkiye dereceleri elde etti.

Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 5 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar(Erkek-Kız) Halter Türkiye birinciliği Müsabakaları Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda gerçekleşti. 17-20 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen müsabakalar 4 gün sürdü. Şampiyonada Düzce'yi temsil eden 40 kiloda Ecmel Cebeci Türkiye Şampiyonu, 49 kiloda Tuğba Kıvıkoğlu Türkiye Şampiyonu, Cemre Topçu Türkiye Şampiyonu, 89 kiloda Yağız Yıldırgan Türkiye Üçüncüsü ve 45 kiloda Emirhan İnce Türkiye oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Cemre Düzce Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? 12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek? ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle! TOMRİS HATUN KİMDİR? Tomris Hatun hangi devlet? Tomris Hatun neden öldü? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti mİ? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi? Özgür Özel kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Elif Aslı Yıldız kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Bu akşam hangi maçlar var? 22 Nisan günü maç var mı, yok mu? Maçlar hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor maçı şifresiz mi? 23 NİSAN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan'da toplu ulaşım bedava mı? İstanbul, İzmir, Ankara... MAYIS ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı mayıs celp ve sevk tarihleri hangi tarihte?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title