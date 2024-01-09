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Düzceli Sporcular Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Grup Birinciliği Seçmelerinde 6 Madalya Kazandı

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Tekirdağ'da yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B grup birinciliği seçmelerine Düzce'den katılan 11 sporcu, toplamda 6 madalya kazandı. Ecrin Naz Acar birinci, Kağan Oraloğlu üçüncü, Serra Çelik ile Erva Kartal üçüncü, Emin Yurttadur ve Eren Çakmakçı dördüncü oldu.

Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B grup birinciliği seçmelerinde Düzceli sporcular 6 madalya kazandı.

Tekirdağ'da 5-8 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B grup birinciliği seçmelerine Antrenör Ali Günaçtı, İbrahim Öner ve Nuray Hasdemir eşliğinde Düzce'den 11 sporcu katıldı.

480 sporcunun katıldığı seçmelerde kilolarında Ecrin Naz Acar birinci, Kağan Oraloğlu üçüncü, Serra Çelik ile Erva Kartal üçüncü, Emin Yurttadur ve Eren Çakmakçı dördüncü oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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