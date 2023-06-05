Düzceli Sporcular Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Rekor Kırdı

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldular. Yıldız Kadın B kategorisinde yarışan Hüma Bahar, 287 puanla yeni Türkiye rekorunu kırdı ve Türkiye'nin en iyi atıcısı unvanını kazandı. Aynı kategoride yarışan Zeynep Özcan 3. olurken, Ecrin Bahar 4. oldu. Takım kategorisinde ise Düzce takımı Türkiye Şampiyonu oldu ve yeni Türkiye takım rekorunu kırdı. Yıldız Kadın A kategorisinde yarışan Hayrunisa Gözütok ise Türkiye 2.si oldu ve Türkiye Olimpik Sporcu Yetiştirme Merkezi Baraj puanını geçti. Yıldız Erkek B kategorisinde yarışan Ömer Asaf Apaydın ise Türkiye 3.sü oldu.