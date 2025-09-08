Düzceli Sporcular Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

DÜZCE(İHA) – Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na katılan Düzceli sporcular zorlu parkurlarda gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Gençlerden uluslararası arenada başarı geldi.

Bulgaristan'da 4-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na katılan Düzceli sporcular hem bireysel, hem de takım olarak elde ettikleri derecelerle gurur yaşattı. Şampiyonada Düzce'yi temsil eden genç sporcular, zorlu parkurlarda gösterdikleri üstün performansla dikkat çekerken orta, uzun ve sürat mesafelerinde yarışan Hüseyin Yüce ve Muhammed Sadık Seydioğlu, yarışları önemli derecelerle tamamladı.

Bireysel orta mesafe yarışlarında; Hüseyin Yüce 3.'lük, Muhammed Sadık Seydioğlu 5.'lik.

Uzun mesafe yarışlarında; Hüseyin Yüce 5.'lik, Muhammed Sadık Seydioğlu 6.'lık.

Sürat yarışında; Hüseyin Yüce 3.'lük, Muhammed Sadık Seydioğlu 5.'lik.

Sporcular takım olarak büyük bir başarıya imza atarak 2.'lik elde etti ve kürsüye çıkmayı başardı.

Bu sonuçlarla Düzce'den katılan sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde ülkemizi ve Düzce'yi en iyi şekilde temsil ederek gurur yaşattı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Aslantürk "Sporcularımızı ve başarıda emeği geçen antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - DÜZCE