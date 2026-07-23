Düzceli minik güreşçilerden Türkiye derecesi

Ankara'da düzenlenen 2. büyük Güreş Festivali Minikler Türkiye Şampiyonası, 81 ilden 9-14 yaş arası kategorilerindeki sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonada Düzce'yi temsil eden sporcularımız önemli dereceler elde etti. Serbest Güreş branşında 9 yaş 41 kg kategorisinde Musab Kağan Al Türkiye üçüncüsü, 11 yaş 68 kg kategorisinde Gökhan Bartuğ Çakmakçı ise Türkiye üçüncüsü oldu.

S.E.M kategorisinde ise 11 yaş 68 kg kategorisinde Umeyr Hamza Bolat Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, 14 yaş 100 kg kategorisinde Yiğit Alp Arslan Türkiye üçüncülüğünü elde etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı