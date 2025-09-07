Düzceli Milli Halterci Şevval İnce Asya Şampiyonu Oldu

Haberler

Düzceli milli halterci Şevval İnce, Özbekistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda koparma ve silkmede altın madalya kazanarak Asya şampiyonu unvanını elde etti. 48 kiloda podyuma çıkan İnce, koparmada 56 kg, silkmede ise 78 kg kaldırarak toplamda 134 kg başarı gösterdi.

Düzceli milli halterci Şevval İnce, Özbekistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda koparma ve silkmede altın madalya kazanarak Asya şampiyonu oldu.

Özbekistan'da 5-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda 48 kiloda podyuma çıkan milli sporcu, önemli bir başarıya imza attı. Şevval İnce, koparmada 56 kilogram, silkmede ise 78 kilogram kaldırarak toplamda 134 kiloluk dereceye ulaştı. Bu sonuçlarla her iki kategoride de rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesinde yer alan İnce, Düzce'ye ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
