Düzceli Küçük Kızlar Tenis Takımı Türkiye 4.'sü Oldu
Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar Tenis Türkiye birinciliği müsabakalarında Düzceli sporcular dördüncü olarak başarılı bir sonuç elde etti. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, sporcuları ve hocalarını tebrik etti.
Okul Sporları Küçük Kızlar Tenis Türkiye birinciliği müsabakalarında Düzceli sporcular dördüncü oldu.
Ankara'da 20-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Küçük Kızlar Tenis Türkiye birinciliği müsabakaları sonunda Düzceli başarılı sporcularından oluşan Mustafa Açıkalın Ortaokulu tenis takımı dördüncü olarak tamamladı.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı Türkiye Şampiyonasından derece ile dönen sporcuları ve hocalarını tebrik ederek başarılar diledi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor