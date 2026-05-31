Yücel Çevik Balkan ikincisi oldu

DÜZCE(İHA) – İstanbul'da düzenlenen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonasında Düzceli sporcu Yücel Çevik Bakan ikincisi olarak kürsüye çıktı.

İstanbul'da 28-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Düzceli sporcu Yücel Çevik, önemli bir başarıya imza attı.

2014 Erkek Kata kategorisinde tatamiye çıkan başarılı sporcu, sergilediği üstün performansla Balkan Şampiyonası'nda Ferdi Kata dalında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan paylaşımda "Uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarıyla Düzce'yi ve ülkemizi gururlandıran sporcumuz Yücel Çevik'i, emeği ve katkılarıyla bu başarıda önemli pay sahibi olan antrenörü Sabri Kıroğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - DÜZCE

