Yücel Çevik Balkan ikincisi oldu

İstanbul'da düzenlenen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Yücel Çevik, Ferdi Kata dalında gümüş madalya kazanarak Balkan ikincisi oldu.

DÜZCE(İHA) – İstanbul'da düzenlenen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonasında Düzceli sporcu Yücel Çevik Bakan ikincisi olarak kürsüye çıktı.

İstanbul'da 28-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Düzceli sporcu Yücel Çevik, önemli bir başarıya imza attı.

2014 Erkek Kata kategorisinde tatamiye çıkan başarılı sporcu, sergilediği üstün performansla Balkan Şampiyonası'nda Ferdi Kata dalında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan paylaşımda "Uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarıyla Düzce'yi ve ülkemizi gururlandıran sporcumuz Yücel Çevik'i, emeği ve katkılarıyla bu başarıda önemli pay sahibi olan antrenörü Sabri Kıroğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
