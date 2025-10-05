Haberler

Düzceli Judocular Makedonya'da Fırtına Gibi Esti

Düzceli Judocular Makedonya'da Fırtına Gibi Esti
Makedonya'da düzenlenen 15. Cevitana Kupası Uluslararası Judo Turnuvası'nda Düzce'den 9 judocu, 2 altın ve 4 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Makedonya'nın Pirilep şehrinde 3-4 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen 15. Cevitana Kupası Uluslararası Judo Turnuvası'na 10 farklı ülkeden sporcular katıldı. Türkiye Milli Takımında ise Düzce'den 9 sporcu yer aldı. Turnuvada oldukça başarılı maçlar çıkartan Düzceli sporculardan Öykü Naz Ünver 40 kilogramda, Mensur Görkem İmadoğlu ise 60 kilogramda rakiplerini neyerek altın madalyayı boyunlarına taktı.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada Elçin Yılmaz 52 kg, Ecem Şahin 57 kg üstünde, Hayrunnisa Yıldız 32 kg ve Muhammet Mete İmadoğlu 34 kg'da 3. Olarak bronz madalya kazandılar. Ayrıca Feran Melih Akdoğan +50 kg'da 5.'lik, Doğan Ensar Turan 38 kg'da 7.'lik, İsmail Asaf Yavuz ise 38 kg'da 7.'lik aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
