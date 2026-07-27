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Düzceli Minik Güreşçilerden Türkiye İkinciliği

Düzceli Minik Güreşçilerden Türkiye İkinciliği
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Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Grekoromen Stil U13 kategorisinde Düzceli sporcular Ahmet Yaşar Şentürk (57 kg) ve Yusuf Berat Ural (62 kg) gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu. 10 binden fazla sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren iki güreşçi, Milli Takım kampına davet edildi. Antrenör Mesut Yılmaz, destek verenlere teşekkür etti.

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Stil U13 kategorisinde mindere çıkan Düzceli güreşçiler Ahmet Yaşar Şentürk ve Yusuf Berat Ural, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Grekoromen Stil U13 kategorisinde mücadele eden Düzceli sporcular önemli bir başarıya imza attı. 57 kilogram kategorisinde Ahmet Yaşar Şentürk ve 62 kilogram kategorisinde Yusuf Berat Ural, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. 10 binden fazla sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada elde edilen bu derecelerle her iki sporcu da Milli Takım kampına davet edilme başarısı gösterdi.

Antrenör Mesut Yılmaz, sporcuların elde ettiği başarıda desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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