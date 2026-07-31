Düzceli Cimnastikçi Öykü Akyıldız, ikinci kez sporcu gelişim kampına davet edildi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü cimnastik antrenörü Öznur Kıroğlu eşliğinde, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen Sporcu Gelişim Kampı'na katılan Öykü Akyıldız, gösterdiği başarılı performansla ikinci kez kampa davet edilmenin gururunu yaşadı.

29 Temmuz - 1 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampta, Türkiye'nin farklı illerinden seçilen başarılı sporcular bir araya gelerek teknik, fiziksel ve sportif gelişim çalışmalarına katılıyor.

Düzce'yi başarıyla temsil eden Öykü Akyıldız'ın ikinci kez bu önemli gelişim kampına davet edilmesi, Düzce'nin cimnastiğinde yürütülen planlı çalışmaların ve sporcularımızın gösterdiği gelişimin önemli bir göstergesi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı