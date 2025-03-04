ABD, Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları kesti

Trump savaşın seyrini değiştirecek talimatı verdi
Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
Öcalan'ın çağrısı terör örgütü YPG'yi de kapsıyor mu? İmralı heyetindeki isim yanıt verdi

Çağrı YPG'yi de kapsıyor mu? İmralı heyetindeki isim yanıt verdi
İmamoğlu'ndan 'Erdoğan ile benzerliğiniz var mı?' sorusuna yanıt

İmamoğlu'na açık açık soruldu: Erdoğan ile benzerliğiniz var mı?

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Şampiyon Yasin Tekneci'yi Ağırladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Şampiyon Yasin Tekneci'yi Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Beyciler Ortaokulu öğrencisi Yasin Tekneci, Karate Kata dalında elde ettiği başarılarla Vali Selçuk Aslan tarafından makamında kabul edildi. Vali, Yasin'e şampiyonluklarından dolayı tebrik ve başarılar diledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2024 yılı Karate Kata dalında Türkiye ve Avrupa Şampiyonu olan 2025'te düzenlenen şampiyonada Türkiye şampiyonu olan Beyciler Ortaokulu Özel Eğitim öğrencisi Yasin Tekneci makamında ağırladı başarılar diledi.

Düzce Beyciler Ortaokulu öğrencisi Yasin Tekneci, Türkiye Büyükler İşitme Engelliler Parakarate ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda 14-16 yaş K-23 Otizm Erkek Kata Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu oldu. Vali Selçuk Aslan, 2024 yılı Karate Kata dalında Türkiye ve Avrupa Şampiyonu olan, 2025 yılında da Kata dalında Türkiye Şampiyonu olan Yasin Tekneci'yi, öğretmenleri ve ailesini kabul etti. Vali Aslan, şampiyon öğrenciye başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Beşiktaş'ın arması değişti
img

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
img

Ünlü bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi

Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirecek talep
Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin

Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin
Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.