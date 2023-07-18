Düzce Üniversitesi Rektörü Milli Sporcu Bediha Tacyıldız'ı Tebrik Etti

3. Avrupa Oyunları'nda Muaythai 63,5 kg. kadınlar branşında Avrupa Şampiyonu olan, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun Milli Sporcu Bediha Tacyıldız'ı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, başarılarının devamını diledi.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Bediha Tacyıldız'a Muaythai Federasyonu Yürütme Kurulu Üyesi ve Aksu Spor Kulüp Başkanı Birol Aksu ile Antrenör Abdulkadir Şahin de eşlik etti.

Birçok Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran Milli Sporcu Bediha Tacyıldız ile bir süre sohbet eden Prof. Dr. Nedim Sözbir, kendisini Düzce Üniversitesi'nde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Düzce Üniversitesi ve Türkiye için yaptığı çalışmaların gurur verici olduğunu söyledi. Şampiyona hakkında kendisinden bilgi alan Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tacyıldız'a diplomasını ve Üniversite ürünlerinin yer aldığı hediye çantasını takdim etti. - DÜZCE