Düzce Üniversitesi Öğrencisi Eyüp Atmaca Muay Thai Türkiye 3.sü Oldu

Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda, Düzce Üniversitesi öğrencisi Eyüp Atmaca, Türkiye 3.'sü olma başarısı gösterdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Antalya Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Eyüp Atmaca, 91 kilo kategorisinde başarıyla mücadele ederek Türkiye 3.sü olma mutluluğunu yaşadı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencimiz Eyüp Atmaca ve Antrenörü İbrahim Keleş' i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE