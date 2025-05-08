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Düzce Üniversitesi Öğrencisi Eyüp Atmaca Muay Thai Türkiye 3.sü Oldu

Düzce Üniversitesi Öğrencisi Eyüp Atmaca Muay Thai Türkiye 3.sü Oldu
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Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Eyüp Atmaca, Antalya'da düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 91 kilo kategorisinde Türkiye 3.'sü olma başarısını gösterdi.

Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda, Düzce Üniversitesi öğrencisi Eyüp Atmaca, Türkiye 3.'sü olma başarısı gösterdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Antalya Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Eyüp Atmaca, 91 kilo kategorisinde başarıyla mücadele ederek Türkiye 3.sü olma mutluluğunu yaşadı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencimiz Eyüp Atmaca ve Antrenörü İbrahim Keleş' i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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