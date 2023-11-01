Düzce Üniversitesi Öğrencisi Burak Deniz Bilek Güreşi Müsabakalarında Bronz Madalya Kazandı

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Burak Deniz, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2023 World Combat Games Bilek Güreşi Müsabakalarında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencisi Burak Deniz, bilek güreşi müsabakalarında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Burak Deniz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2023 World Combat Games Bilek Güreşi Müsabakalarında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 90 kiloda, Dünya Mücadele Oyunlarında rakiplerini çetin mücadeleler sonunda geride bırakan Deniz, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi ve Düzce Üniversitesi'ni gururlandırdı. - DÜZCE