Düzce Üniversitesi Satranç Topluluğu'ndan KuzeyCup'ta 4. oldu

Düzce Üniversitesi Satranç Topluluğu Takımı, Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2026 yılı 6. dönem Ünides Üniversiteler Arası Ulusal KuzeyCup Satranç Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Ulusal Derecelendirme Sistemi kapsamında organize edilen turnuvada Düzce Üniversitesi'ni temsil eden takım, başarılı performansıyla turnuvayı 4. sırada tamamladı. Turnuvada Düzce Üniversitesi'ni; Levent Arıcan, Ali Çoban, Arda Kundakçı, Yunus Emre Yıldız ve Muhammed Kerem Birinci başarıyla temsil etti. - DÜZCE

