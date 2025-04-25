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Düzce Üniversitesi Erkek Rafting Takımı, Türkiye Şampiyonu Oldu

Düzce Üniversitesi Erkek Rafting Takımı, Türkiye Şampiyonu Oldu
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Bayburt'ta düzenlenen Üniversiteler Arası Rafting Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi Erkek Rafting Takımı, 2 klasmanda birinci, 1 klasmanda ise ikinci olarak şampiyonluk elde etti. Antrenör Furkan Öztürk ve Rektör Nedim Sözbir, takımın başarısını kutladı.

Türkiye'de ilk kez Bayburt'ta gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Rafting Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi Erkek Rafting Takımı, Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

3 klasman olarak düzenlenen yarışmada, 8 takım arasında, 2 klasmanda birinci, bir klasmanda ikinci olarak Türkiye Şampiyonu olan Düzce Üniversitesi, yine başarının adresi oldu.

Düzce Üniversitesi antrenörü Arş. Gör. Furkan Öztürk, Üniversiteler Arası Rafting Türkiye Şampiyonası'nda tüm enerjileriyle yarışan ve Düzce Üniversitesi'nin başarısı için emek veren sporcuları kutladı. Müsabakaların başından sonuna kadar sağladığı desteklerden dolayı Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir başta olmak üzere, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar ve emeği geçen herkese teşekkür eden Arş. Gör. Furkan Öztürk, gelecek şampiyonalarda da Düzce Üniversitesi'nin adının her zaman en üste olması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi Antrenörlük bölümü öğrencileri Kağan Keskin, Ozan Onur Şahin, Aykut Özbek, Samet Taşgan ile Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Enes Acar ise Düzce Üniversitesi'nin adını ilk kez gerçekleştirilen bu anlamlı şampiyonada tüm Türkiye'ye duyurmanın gururlarını yaşadıklarını dile getirdi.

Rektör Nedim Sözbir, Üniversiteler Arası Rafting Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Erkek Rafting Takımını tebrik etti. Düzce Üniversitesi'nin sporda da ses getirmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin başarılarının artarak devam etmesini temenni etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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