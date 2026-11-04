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Düzce Sabri Kıroğlu Spor Kulübü ilk kez uluslararası şampiyonada 8 madalya kazandı

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Düzce Sabri Kıroğlu Spor Kulübü ilk kez uluslararası şampiyonada 8 madalya kazandı
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Düzce Sabri Kıroğlu Spor Kulübü, Sofya'daki 16. WSF Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. İlk kez uluslararası şampiyonada mücadele eden kulüp, Düzce'yi Avrupa'da temsil ederken gelecek şampiyonalara motivasyon kazandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sabri Kıroğlu Spor Kulübü, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 16. WSF Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. İlk kez uluslararası bir şampiyonada mücadele eden kulüp, 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanarak Düzce'ye büyük gurur yaşattı.

Şampiyonada 8–9 yaş erkekler ferdi kata kategorisinde Ahmet Han Celep Avrupa şampiyonu olurken, 12–13 yaş erkekler ferdi kata kategorisinde Yücel Çevik Avrupa ikinciliğini elde etti. Ferdi kategorilerde 8–9 yaş kızlar ferdi kata kategorisinde Zeynep Hatice Ünaldı, 10–11 yaş 36 kilogram kumite kategorisinde Irmak Sare Yöndem ve genç kızlar ferdi kata kategorisinde Zeynep Rana Yazar Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Takım kata müsabakalarında da başarılı performans sergileyen kulübün Yücel Çevik, Ahmet Han Celep ve Miraç Can Çakır'dan oluşan 12–13 yaş erkek takımı Avrupa şampiyonu oldu. Irmak Sare Yöndem, Hilal İkra Aksu ve Zeynep Hatice Ünaldı'dan oluşan 10–11 yaş kız takımı ise Avrupa ikinciliğini elde etti.

Antrenör Sabri Kıroğlu da madalya kazandı

Kulüp Başkanı ve Antrenör Sabri Kıroğlu da şampiyonada ferdi kata kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Öğrencilerini uluslararası müsabakalara hazırlayan Kıroğlu, kendisi de tatamiye çıkarak sporcularıyla aynı heyecanı paylaştı ve onlara örnek oldu. Antrenörleriyle aynı şampiyonada mücadele ederek madalya kazanmanın mutluluğunu yaşayan genç sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Sofya'da kazanılan 8 madalyayla uluslararası arenadaki ilk başarısını elde eden Sabri Kıroğlu Spor Kulübü, Düzce'yi Avrupa'da başarıyla temsil ederken gelecek şampiyonalar için de önemli bir motivasyon kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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