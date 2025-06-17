Düzce'nin Tenis Başarısı: Mustafa Açıkalın Ortaokulu Türkiye Dördüncüsü

Okul Sporları Küçük Kızlar Tenis Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncülüğü elde eden Mustafa Açıkalın Ortaokulu'nun başarılı sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya geldi.

19-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen şampiyonada Düzce'yi temsil eden sporcular Deniz Yılmaz, Duru Özkan, Yaren Çakır ve Eslem Bulut, üstün performanslarıyla dikkat çekti. Türkiye genelinden katılan birçok takım arasından sıyrılarak dördüncülük elde eden sporcular, elde ettikleri başarıyla hem okullarını hem de Düzce'yi gururlandırdı.

İl Müdürü İsa Yazıcı, genç sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi. Sporculara çeşitli hediyeler takdim eden Yazıcı, "Bu gurur verici başarı, disiplinli çalışmanın ve emeğin bir sonucudur. Düzce, sporda her geçen gün daha güçlü adımlar atıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi. - DÜZCE