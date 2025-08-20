Düzce Kız Judo Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Düzce Kız Judo Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin kız judo takımı, Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Takım, başarılarıyla Düzce'nin adını gururla duyurdu.

DÜZCE(İHA) – Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'nin kız judo takımı 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Aydın'da 17-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'nin kız judo takımı büyük bir başarıya imza attı. Sporcular, şampiyonada 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Gösterdikleri üstün performansla hem kürsüye çıkan hem de Düzce'nin adını ülke genelinde bir kez daha gururla duyuran kız takımı azmin, emeğin ve disiplinli çalışmanın karşılığını aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu

Evsiz kalmıştı! Usta sanatçının emanetine hemşehrileri sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

Peş peşe tetiğe bastı! Ünlü aşiret üyesi, Ankara'da terör estirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.