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Düzce haberleri! Gençlik ve Spor Müdürüne Düzcespor forması

Spor Haberleri

Düzce haberleri! Gençlik ve Spor Müdürüne Düzcespor forması

Düzce yerel spor haberine göre DÜZCE(İHA) –Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetiminden Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'ya ziyaret.TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Düzcespor'un Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, Dzücespor'a destek olan bürokrat iş adamı herkesi yerinde ziyaret ederek teşekkür ediyor.

DÜZCE(İHA) –Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetiminden Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'ya ziyaret.

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Düzcespor'un Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, Dzücespor'a destek olan bürokrat iş adamı herkesi yerinde ziyaret ederek teşekkür ediyor. Bu dahilde Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret eden Kapoğlu, her daim Düzcespor'un yanında olduğu için kendisine teşekkür etti ve adının yazılı olduğu formayı hediye etti.

İl Müdürü İsa Yazıcı'da, "Her zaman Düzcespor'umuzun hizmetindeyiz" diyerek yeni sezonda Düzcespor'a başarılar diledi.

Ziyarette Düzcesporlu yöneticilerde hazır bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İsa Yazıcı gençlik Spor Haberler

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