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Düzce haberleri | Düzce'de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı

Spor Haberleri

Düzce haberleri | Düzce'de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı

Düzce gelişmesine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel idaresi tarafından alınan spor malzemeleri 47 spor kulübüne düzenlenen etkinlikle dağıtıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel idaresi tarafından alınan spor malzemeleri 47 spor kulübüne düzenlenen etkinlikle dağıtıldı.

Amatör Spor Kulüplerinin desteklenmesi amacıyla, Vali Cevdet Atay, Gençlek ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ve kurum amirlerinin katılımıyla, Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda 47 Amatör Spor Kulüplerine malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde Vali Cevdet Atay, Amatör Spor Kulüplerimize sportif faaliyetlerinde başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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