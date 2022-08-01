Düzce haber... Analig'de Düzce Judo Dördüncü Edinilen Düzce haberine göre Anadolu Yıldızları Ligi Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında Düzce Judo takım halinde dördüncü olarak kürsüdeki yerini aldı. Anadolu Yıldızları Ligi Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarında Düzce Judo takım halinde dördüncü olarak kürsüdeki yerini aldı. Spor Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Anadolu Yıldızları Ligi Judo Spor dalı Türkiye birinciliği müsabakaları hafta sonu Sivas Taha Akgül 4 Eylül Spor Salonunda yapıldı. Düzceli sporculardan Utku Özöyüdücü birinci, Yaren Sala ile Özlem Sezen ikinci, Efe Gürsoy, Livanur Turan, S. Ece Okuyucu, M. Kutay Akın, Rutkay Çil üçüncü, Arda Işık, Furkan Ocak, Cemrenur Aydoğdu ve Ecrin Kamaş beşinci, Aysenaz Tosun, İnci Ürer, Abdulbaki Çam yedinci oldular. Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finalleri müsabakaları sonunda Düzce Judo kız ve erkek takımı dördüncü oldu ve kürsüye çıktı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Düzce Spor Haberler

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