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Düzce Gümüşova'da off-road şenliği 77 araçla hız etabıyla tamamlandı

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Düzce Gümüşova'da off-road şenliği 77 araçla hız etabıyla tamamlandı
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Düzce Gümüşova'da düzenlenen 38. Geleneksel Off-Road Şenlikleri hız etabıyla tamamlandı. Şenliğe Türkiye'nin çeşitli illerinden 77 araç ve 154 sporcu katıldı; ikinci gün 60 araç ve 120 sporcu çamurlu etaplarda yarıştı.

38. Geleneksel Off-Road Şenlikleri, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde hız etabıyla tamamlandı.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) ve Gümüşova Belediyesinin destekleriyle organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 77 araç ve 154 sporcu katıldı.

Yarışların ikinci gününde 60 araç hız etabı için parkura çıktı.

Yardımcı pilotlarla 120 sporcu, araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı. Bazı araçlar dik yokuşlarda devrildi.

Hız etabında su havuzları da kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Sporcular, araçlarının çamura saplanmaması için mücadele etti.

29 Ekim'de bölgede kurulan karavan ve çadır kampıyla başlayan şenlik, Düzce ve çevre illerden adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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