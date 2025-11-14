Düzce Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk'ten Sporculara Destek Ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk spor salonlarını gezerek incelemelerde bulundu her yaş grubundan sporcuya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk, Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde bulunan tenis kortlarındaki antrenmanı ziyaret ederek antrenörlerle bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Arslantürk, sporcularla da kısa bir sohbet gerçekleştirerek başarılar diledi.

Ziyaretin ardından Bahçeşehir Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonu'na geçen İl Müdürü, burada antrenman yapan bilardo sporcularıyla da bir araya geldi. Sporcuların çalışmalarını izleyen Arslantürk, bilardo branşında yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, her yaş grubundan sporcuya destek vermeye devam ettiklerini belirterek tüm sporculara başarı temennilerini iletti. - DÜZCE