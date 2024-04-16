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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Anne-Kız Yüzme Öğreniyorum Projesi Başlıyor

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından Anne-Kız Yüzme Öğreniyorum Projesi başlıyor.

Düzce'nin 4 ilçesi dahilinde Islahiye Köyü mevkiine yapılan Kapalı Yüzme Havuzumuzda Anne – Kız Yüzme Öğreniyorum Projesi start alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Yeşim Şahin eşliğinde Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 16.30'da yapılacak olan projede kayıtlar online alınıyor. Kayıtlar açılır açılmaz ilginin yoğun olduğu gözlendi.

Kayıt https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi5RBTtoeOxN0lcyQiLncvBamsEBum86DTOtfLtMzHKuccRQ/viewform adresinden online olarak yapılabiliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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