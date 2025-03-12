Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm

İmralı heyetine yeşil ışık yaktı
Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak

Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor

İddianame hazır! İşte 2 ünlü oyuncu için istenen ceza
Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Düzce'de Yıldızlar Halter Müsabakaları Tamamlandı

Düzce'de Yıldızlar Halter Müsabakaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Düzce'de düzenlenen yıldızlar halter müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları yıldızlar halter müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında okul sporları yıldızlar halter müsabakaları yapıldı. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Halter Salonu'nda yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Onur Yerlitaş takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri
img

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
img

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi Sevcan'ı satırla öldüren cani hasta çıktı

Eşi Sevcan'ı satırla katleden cani hasta çıktı
Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Adı fırıldağa çıkmış kifayetsize rozet taktı

Özel'i bu fotoğraf üzerinden vurdu
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.