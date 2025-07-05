Düzce'de Yeni Çok Amaçlı Spor Salonu Projesi Hayata Geçiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sporda büyük bir ivme kazandıracak yeni bir yatırım daha hayata geçiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, şehrin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik olarak planlanan Çok Amaçlı Spor Salonu Projesinin yapım ihalesi, 29 Temmuz 2025 tarihinde Kamu İhale Kurumu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek. Gençlerin daha nitelikli ortamlarda spor yapabilmesi, yeteneklerini geliştirebilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla planlanan bu tesis, aynı zamanda Düzce'deki spor kültürüne de önemli katkılar sunacak. - DÜZCE