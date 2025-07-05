Düzce'de Yeni Çok Amaçlı Spor Salonu Projesi Hayata Geçiyor

Düzce'de Yeni Çok Amaçlı Spor Salonu Projesi Hayata Geçiyor
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Düzce'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde çok amaçlı spor salonu projesinin yapım ihalesi 29 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Proje, gençlerin spor yapma imkanlarını artırarak sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sporda büyük bir ivme kazandıracak yeni bir yatırım daha hayata geçiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, şehrin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik olarak planlanan Çok Amaçlı Spor Salonu Projesinin yapım ihalesi, 29 Temmuz 2025 tarihinde Kamu İhale Kurumu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek. Gençlerin daha nitelikli ortamlarda spor yapabilmesi, yeteneklerini geliştirebilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla planlanan bu tesis, aynı zamanda Düzce'deki spor kültürüne de önemli katkılar sunacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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