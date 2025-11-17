Düzce'de U-14 Basketbol Yerel Ligi Başladı

Düzce'de altyapı basketbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan U-14 basketbol erkekler yerel ligi başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği koordinesinde düzenlenen ligde, genç sporcular bir ay boyunca şampiyonluk için mücadele edecek. Bu sezon U-14 kategorisinde mücadele edecek olan Düzce Akademi A, Düzce Atletik, Düzce Gelişim GSK, Düzce Akademi B ve Düzce basketten oluşan 5 takımın yer aldığı lig, genç basketbolculara önemli bir maç tecrübesi kazandırmayı ve Düzce basketbolunun geleceğini güçlendirmeyi hedefliyor. Lig usulü oynanacak karşılaşmalar, spor severlere ve ailelere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Yaklaşık bir ay sürecek olan turnuva, 14 Aralık 2025 tarihinde oynanacak final niteliğindeki son maçların ardından düzenlenecek kupa töreni ile tamamlanacak. Kupa töreniyle birlikte Düzce U-14 Erkekler Yerel Lig Şampiyonu da belli olacak. - DÜZCE