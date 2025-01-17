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Düzce'de Spora Yönlendirme Programı Koordinasyon Yarışması Şampiyonları İle Buluşma

Düzce'de Spora Yönlendirme Programı Koordinasyon Yarışması Şampiyonları İle Buluşma
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Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı koordinasyon yarışmasında başarılı olan sporcuları tebrik etti. Yarışmaya 174 sporcu katıldı ve şampiyonlar hediye ve sertifika aldı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı koordinasyon şampiyonları, Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yla bir araya geldi. Yazıcı, başarılı sporcuları tebrik etti.

Düzce'de 11 Ocak 2025 tarihinde Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Koordinasyon yarışmasına 174 sporcu katıldı. Program kapsamında düzenlenen koordinasyon yarışması şampiyonları Albina Kublay, Özge Kaçar, Elanur Özcan, Aylin Yalçın, Ecem Naz Maç, Emir Mert Başar, Muhammed Emin Çakır, Selim Büyük, Fatih Yiğit Ateş, Zühre Nisa Şahin ve Ahmet Ege Mudanya İl Müdürümüz İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

İl Müdürümüz İsa Yazıcı, başarılı sporcularımızı tebrik ederek sertifika ve hediye takdim etti.x - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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