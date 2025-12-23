Haberler

Düzce'de şampiyon İsmetpaşa ortaokulu oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldız Erkekler futbol müsabakasında şampiyon İsmetpaşa Ortaokulu oldu.

Spor Şehri Düzce'de spor müsabakaları devam ediyor. Düzce Şıralık Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol müsabakaları tamamlandı. 12 Takımın katılım sağladığı turnuvada, genç sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Üç hafta süren heyecan dolu müsabakalar sonucunda İsmetpaşa Ortaokulu turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Turnuvada 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ikinci, Bilgi Ortaokulu üçüncü ve Beyköy Ortaokulu dördüncü olarak müsabakaları tamamladı.

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
