Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Düzce'de Okul Sporları Masa Tenisi Gençler Gurup Müsabakaları Başladı

Düzce'de Okul Sporları Masa Tenisi Gençler Gurup Müsabakaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce, 13-15 Ocak 2025 tarihleri arasında 9 kız ve 12 erkek takımdan oluşan toplam 84 sporcunun katılımıyla okul sporları masa tenisi gençler grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Müsabakalar Bahçeşehir Spor Salonu'nda başladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen okul sporları gençler gurup müsabakaları kız ve erkek olmak üzere toplam 84 sporcunun katılımı ile başladı.

Okul sporları masa tenisi gençler grup müsabakalarına Düzce ev sahipliği yapıyor. 13-15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan 9 kız 12 erkek takım toplam 84 sporcu katılıyor. Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar açılış seremonisiyle başladı. Okul sporları masa tenisi gençler grup müsabakaları açılış seremonisine Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürleri Altuğ Kuru ve Hamit Sakal katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
img

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
img

Ayşe Barım olayını yıllar önce Ahmet Kural mı patlattı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

İlk yarıda gol yağmuru var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)? Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.