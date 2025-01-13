Düzce'de Okul Sporları Masa Tenisi Gençler Gurup Müsabakaları Başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen okul sporları gençler gurup müsabakaları kız ve erkek olmak üzere toplam 84 sporcunun katılımı ile başladı.

Okul sporları masa tenisi gençler grup müsabakalarına Düzce ev sahipliği yapıyor. 13-15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan 9 kız 12 erkek takım toplam 84 sporcu katılıyor. Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar açılış seremonisiyle başladı. Okul sporları masa tenisi gençler grup müsabakaları açılış seremonisine Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürleri Altuğ Kuru ve Hamit Sakal katıldı. - DÜZCE