Düzce'de Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası Düzenleniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası" düzenleniyor.

Düzce'de 20–21 Kasım 2025 tarihlerinde Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvaya, masa tenisine ilgi duyan herkes katılabilecek. Turnuvaya katılmak isteyenler, 17–18–19 Kasım tarihlerinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvurularını yapabilecekler.

Etkinlik, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenirken, her yaştan katılımcının sporla buluşması ve keyifli bir turnuva atmosferi yaşaması hedefleniyor. - DÜZCE