Düzce'de Kamu Spor Oyunları'nda Voleybol Şampiyonu Milli Eğitim Müdürlüğü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen kamu spor oyunları voleybol müsabakalarından kadınlar ve erkeklerde Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Müsabakaları, 18 takım ve 209 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen karşılaşmalar sonunda şampiyonluğu Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü kazanırken, ikinci sırayı Düzce Üniversitesi elde etti. Kadınlar Voleybol Müsabakalarına ise 4 takım ve 43 sporcunun yer aldığı organizasyonda, birincilik Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, ikincilik ise Atatürk Devlet Hastanesi'nin oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür Hamit Sakal tarafından takdim edildi. - DÜZCE