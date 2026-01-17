İl sıralaması değerlendirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk'ün katılımıyla, Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzce il sıralamasına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen gençlik ve spor faaliyetlerine yönelik mevcut durum ele alınırken, hazırlanan sıralama verileri üzerinden güçlü yönler, gelişime açık alanlar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi. Veriye dayalı analizler doğrultusunda, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, toplantıda yaptığı değerlendirmede; gençlik ve spor alanında sürdürülen çalışmaların daha etkin ve verimli hale getirilmesi için koordinasyonun önemine dikkat çekti. Kurumlar arası iş birliğinin artırılmasıyla Düzce'nin sıralamadaki konumunun daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - DÜZCE