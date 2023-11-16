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Düzce'de Filistin'e Destek Etkinliği: Milli Kickboks Dövüşçüleri Ringe Çıkacak

Düzce'de düzenlenecek etkinlikte milli kickboks dövüşçüleri, Filistin'e destek amacıyla ringe çıkacak. Ünlü sanatçılar da müzikleriyle etkinliğe renk katacak. Milli sporcular Gökhan Saki ve Avni Yıldırım da onur konuğu olarak yer alacak. Organizasyonun tüm gelirleri Filistin'e bağışlanacak.