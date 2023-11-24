Düzce'de düzenlenen Baja Kupası başladı

Düzce'de düzenlenen 2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 3. ayağının seremonik startı verildi.

Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) tarafından "Baja Prusias"ı adı altında organize edilen yarışa katılan 44 sporcu, kent turu yaptıktan sonra Valilik Meydanı'na geldi.

Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz ve DOSOD Başkanı İsmail Aydın'ın seremonik startı vermesiyle organizasyon başladı.

İki etapta geçilecek "Baja Prusias"ın 70,65 kilometrelik Akçakocabey etabı yarın, 60,75 kilometre uzunluğundaki Konuralp Bey etabı ise 26 Kasım Pazar koşulacak.

Vali Yardımcısı Yılmaz, gazetecilere, yarışlarda büyük bir heyecanın yaşanacağını belirterek, "Bu yarışın Düzce'mizin tanıtımına katkı sunmasını da bekliyoruz. Kazasız belasız tüm sporcular ve izleyiciler açısından keyifli bir yarış geçmesini bekliyoruz." dedi.

DOSOD Başkanı Aydın ise organizasyonda 22 araçla 44 yarışmacının mücadele edeceğini aktararak, "2023 yılı Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı Düzce'de koşuluyor. Pazar günü de dereceye girenlere kupalarını törenle takdim edeceğiz, organizasyonu tamamlamış olacağız." diye konuştu.