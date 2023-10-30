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Düzce'de Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvası

Düzce'de gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı masa tenisi turnuvasında 90 sporcu yarıştı. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 90 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.