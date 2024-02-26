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Düzce'de 5 Kulvarlı Yüzme Havuzu Açıldı

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Düzce'nin Çilimli ilçesinde yapılan 5 kulvarlı yüzme havuzu törenle açıldı. Havuzun açılışında konuşan yetkililer, gençlere söz verilen tesisler arasında bulunan havuzun Düzce'ye hayırlı olmasını diledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi D100 karayolu kenarında yapılan 5 kulvarlı yüzme havuzu düzenlenen törenle açıldı.

Düzce'nin İslahiye Köyü mevkiinde 4 ilçeye yakın noktada yapımı tamamlanan Kapalı Yüzme Havuzunun açılış töreni görkemli bir şekilde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılışta Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, "Bakanımız Osman Aşkın Bak, Düzce'ye birçok tesis için gençlere sözler verdi.

Önceden verdiği sözler arasında bulunan bu kapalı yüzme havuzunu ise bugün açıyoruz. Düzce'ye, ilçelere ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Milletvekili Ayşe Keşir, "Şehrimizin doğusunda ve batısında iki ayrı yüzme havuzumuz var. Artık Düzceli çocuklar yüzme öğrenmeliler ve yüzmeyi bilmeyen kalmasın diyorum. Gençler ve hanımefendiler burada kadınlar günüde yapılacak. 4 ilçenin tüm kadınlarının bu havuzdan istifade etmesini istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Ercan Öztürk "Bakanlığımızın başlattığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesiyle bu bölgenin çocukları yüzmeyi havuzda öğrenecek. Burada hocalar eşliğinde olması gerektiği gibi öğrenecek" diye konuştu.

Vali Selçuk Aslan ise "Düzce'mizin doğusunda bulunan ilk havuzumuz şuan hizmet vermekte. Batısına inşa edilen bu havuz ise ilimizin 4 ilçesine hizmet verebilecek konumda. Bu tesislerin varlığı ile evlatlarımıza, vatandaşlarımıza yüzme sporunu öğreteceğiz. İkinci yüzme havuzumuz şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların dualarla havuzun kurdelesi kesilirken protokol ve vatandaşlar havuzu gezdi. Çocuklar havuzu çok beğendiklerini söylediler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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