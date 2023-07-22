Düzce'de 30. Geleneksel Off-Road Şenlikleri Başladı

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 30. Geleneksel Off-Road Şenlikleri başladı. İl merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yar alan Muncurlu park alanında hazırlanan özel parkurda start alan yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 60 araçla 120 sporcu katılıyor. Yarışların ilk gününde büyük hacme sahip motorlu araçlarla çamurlu ve engebeli parkurda yarışan pilotlar, zor anlar yaşadı. İki gün sürecek yarışlarda sporcular, hız ve extreme etaplarında yarışacak. DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, geleneksel hale getirdikleri yarışların bu sene 30'uncusunu düzenlediklerini belirterek, 'Sıcak havaya rağmen katılımın oldukça yoğun olduğunu söyleyebilirim. Yarışlarımız 2 gün sürüyor. Bugün 12-13 aracımız yarışıyor, kalanlar ise yarın parkura çıkacak. Bütün off-road tutkunlarını bu heyecanlı organizasyonu izlemeye davet ediyoruz.' diye konuştu.