Düzce'de 2025 Ases U15, U18, U21 Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyonlar Belirlendi

Düzce'de 2025 Ases U15, U18, U21 Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyonlar Belirlendi
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Düzce Şıralık Şehir Stadı'nda devam eden 2025 Ases U15, U18, U21 Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın 3. gününde dereceye giren takımlar ödüllerini aldı. Makaralı Yay ve Klasik Yay kategorilerinde birinci olan takımlar belirlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde 2025 Ases U15, U18, U21 Okçuluk Türkiye Şampiyonası 3. gününde şampiyonlar madalyalarını aldı.

Düzce Şıralık Şehir Stadı'nda düzenlenen 2025 Ases U15, U18, U21 Okçuluk Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun 3. gün müsabakaları sonunda Makaralı Yay U18 Kadın Takımlarda Anka Okçuluk Spor Kulübü birinci, Vira Okçuluk Spor Kulübü ikinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü üçüncü oldu.

Makaralı Yay U18 Erkek Takımlarda Vedat Erbay Spor Kulübü birinci, Samsunspor Kulübü ikinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü üçüncü olurken Makaralı Yay U18 Karışık Takımlarda Onok Spor Kulübü birinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci ve Vira Okçuluk Spor Kulübü üçüncü oldu.

Klasik Yay U18 Kadın Takımlarda Vedat Erbay Spor Kulübü birinci, Ankara GSM Spor Kulübü ikinci ve Okçular Vakfı Spor Kulübü üçüncü oldu.

Klasik Yay U18 Erkek Takımlarda Yıldırım Okçuluk İhtisas Kulübü birinci, Geleneksel Sporlar Spor Kulübü ikinci ve Altınok Okçuluk Spor Kulübü üçüncü olurken Klasik Yay U18 Karışık Takımlarda Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü birinci, Ankara GSM Spor Kulübü ikinci ve Altınok Okçuluk Spor Kulübü üçüncü oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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