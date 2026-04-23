Düzce'de 100 sporcu raket salladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumayeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası büyük bir başarıyla tamamlandı.

Cumayeri Spor Salonu'nda 18 Nisan-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon, ilçede ki genç sporcuların bayram coşkusuna ortak oldu. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda toplam 100 sporcu raket salladı. İki gün boyunca süren heyecan dolu yarışların ardından, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Gençlerin hem sporla iç içe olmalarını hem de bayram ruhunu sahada yaşamalarını hedeflediği bu turnuva, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı